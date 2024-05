Røgdykkere henter livløs mand ud af brændende lejlighed

En mand er blevet reddet ud af en brændende lejlighed i Aalborg. Han er uden for livsfare. Det skriver TV2 Nord.

Nordjyllands Beredskab fik klokken 08.12 lørdag en anmeldelse om branden, der var brudt ud i en lejlighed på anden sal på Teglværks Allé.

Der stod ifølge mediet sort røg ud ad vinduerne, da beredskabet nåede frem, og et hold af røgdykkere blev sendt ind i lejligheden for at se, om beboeren var kommet ud.

Det var han ikke, og manden på 34 år blev reddet ud i livløs tilstand og kørt til sygehuset. Han har fået røgforgiftning, men er uden for livsfare, skriver mediet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beboerne i de omkringliggende lejligheder var selv kommet ud af deres hjem.

Omkring en time efter anmeldelsen var branden blevet slukket, og beredskabet gik i gang med at ventilere røg ud af bygningen. Ved 09.30-tiden havde Nordjyllands Beredskab forladt stedet.

Det skriver beredskabet på det sociale medie X.

Undersøgelser på stedet skal være med til at afklare, hvordan branden opstod.

/ritzau/