Royal Unibrew-aktien får kursklø efter nedjustering

Investorerne ser tilsyneladende med stor alvor på, at bryggerikoncernen Royal Unibrew tirsdag nedjusterede sine forventninger til årets resultat.

Koncernens aktie falder mere end 12 procent en time efter børsåbning onsdag.

Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, er ikke i tvivl om, at det er nedjusteringen, som sætter sit aftryk onsdag formiddag.

- Royal Unibrew har længe gjort det fantastisk, og der har langsigtet været tillid til, at de er gode til at styre forretningen. De køber små virksomheder og integrerer dem. Og det gør de helt fantastisk.

- Men det er aldrig positivt med en nedjustering, og for investorer er nyheder enten gode eller meget dårlige, lyder det.

Royal Unibrew har nedjusteret sine forventninger til årets driftsoverskud fra 1,7-1,85 milliarder kroner til 1,6 milliarder kroner.

- Købekraften hos kunderne udhules jo på grund af de stigende priser, og inflationen og de højere energipriser gør det også dyrere at producere og brygge øl. Det ligger formentlig til grund for nedjusteringen, siger Per Hansen.

- Man skal nok se dagens fald som en stor advarsel. Jeg regner ikke med, at vi i de kommende dage vil se endnu større fald.

Royal Unibrew-aktien handles omkring klokken 10 onsdag til cirka 439 kroner. For cirka et år siden lå aktiekursen over 800 kroner.

