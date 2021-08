Royal Unibrew med stort overskud i andet kvartal

Bryggerikoncernen Royal Unibrew kommer ud af andet kvartal med et driftsoverskud - også kaldet ebit - på 521 millioner kroner og en omsætning på 2,3 milliarder kroner.

I samme periode i 2020 var de tal henholdsvis 463 millioner kroner og 1,979 milliarder kroner.

Det fremgår af selskabets regnskab, der er offentliggjort mandag eftermiddag.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at næsten alle vores salgskanaler nu er åbne igen, så vi og vores kunder kan vende tilbage til et mere normalt miljø, siger topchef i Royal Unibrew Lars Jensen i en kommentar til regnskabet.

- Vi er også meget tilfredse med vores præstation i andet kvartal, hvor ebit var det højeste nogensinde i et andet kvartal, siger han.

I løbet af andet kvartal blev opkøbet af bryggeriet Fuglsang endelig gennemført. I regnskabsmeddelelsen lyder det dog, at det kun har bidraget lidt til kvartalsresultatet.

I juli har Royal Unibrew overtaget Solera Beverage Group og MC Energy, der har energidrikken Crazy Tiger.

Bryggeriet solgte 3,42 millioner hektoliter i andet kvartal. I samme periode i 2020 var det tal 3,05.

Det er især i lande som Danmark, Tyskland, Finland, Italien og Nordamerika, hvor der er blevet solgt større mængder.

Det skyldes både færre restriktioner og godt vejr - især i juni, fremgår det af regnskabet. Desuden har EM-slutrunden i juni og juli også bidraget.

I regnskabsmeddelelsen lyder det også, at Royal Unibrew vil indlede et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 250 millioner kroner. Programmet vil løbe frem til udgangen ad 2021.

Programmet skal bringe bryggeriets samlede aktietilbagekøb op på 500 millioner kroner i 2021, da der i det første halve år af 2021, blev tilbagekøbt aktier for 250 millioner kroner.

De største udfordringer i forhold til tredje og fjerde kvartal handler om mulige coronarestriktioner i Danmark og udlandet.

Selskabet forventer dog en driftsindtjening på 1,6 til 1,7 milliarder kroner i 2021. Inden regnskabet for tredje kvartal var det på 1,5 til 1,6 milliarder kroner.

/ritzau/