Royal Unibrew stiger kraftigt på børsen efter opjustering

Royal Unibrew stiger omkring 14 procent på fondsbørsen fredag formiddag.

Det sker, efter at bryggeriet har offentliggjort salgstal for første kvartal torsdag eftermiddag. Her opjusterede Royal Unibrew desuden sine forventninger til hele 2024.

Nu forventer bryggeriet en organisk vækst i driftsresultatet på mellem 9 og 19 procent. Tidligere lød forventningen på en vækst mellem 5 og 15 procent.

Opjusteringen sker på baggrund af effektivisering og fordele relateret til opkøb. De opkøbsrelaterede fordele sker tidligere end hidtil planlagt, lyder det fra Royal Unibrew.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2023 købte selskabet blandt andet den hollandske læskedrikproducent Vrumona og det italienske bryggeri San Giorgio.

Det er integrationen af disse to bryggerier, som er foran planen. Det fortæller topchef i Royal Unibrew Lars Jensen ifølge MarketWire på en telekonference fredag.

- Vi har startet produktionen i Vrumona beregnet på grænsehandlen ved den dansk-tyske grænse, og vi har startet produktionen i San Giorgio hurtigere end ventet, da det italienske team har indført flere skiftehold hurtigere end ventet og har optimeret produktionsplanen for at styrke effektiviteten, siger han.

Produktionen på de to bryggerier vil samtidig frigøre kapacitet andre steder i Norden, lyder det.

I første kvartal har Royal Unibrew solgt 3,7 millioner hektoliter. Det svarer til 370 millioner liter og er 32 procent mere end samme kvartal i 2023.

Det stigende salg er primært drevet af opkøb, og købet af Vrumona og San Giorgio har samlet øget salget med omkring 70 millioner liter, skriver Royal Unibrew i en selskabsmeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den organiske vækst i salgsmængden er seks procent i første kvartal.

Den organiske vækst angiver væksten uden eventuelle opkøb, og kan dermed give et mere retvisende billede af udviklingen i en virksomhed.

Det ventes at opkøbene af Vrumona og San Giorgio vil bidrage med yderligere 80 millioner kroner til driftsresultatet i 2024, som nu forventes at lande mellem 1,875 og 2,025 milliarder kroner.

Driftsresultatet i første kvartal lander på 210 millioner kroner. Det er 36 millioner kroner mere end første kvartal i 2023.

/ritzau/