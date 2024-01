Royale turister bruger millioner i København i weekenden

Normalt er en weekend i januar blandt de mere stille i den københavnske hotel- og restaurationsbranche.

Men takket være dronning Margrethes beslutning om at overlade regentansvaret til kronprins Frederik på søndag kommer der masser af mennesker og liv i hovedstaden i weekend.

Det vil kunne mærkes i de virksomheder, der lever af at betjene turister.

Dansk Erhverv vurderer, at tronskiftet og interessen for at følge det nærmeste hold mindst vil genere 25 millioner kroner i ekstra indtægter.

Det sker på baggrund af den meromsætning, som en næsten fuldt udnyttet hotelkapacitet vil indbringe på overnatnings- og spisesteder.

- Normalt er der en belægningsprocent på hotellerne i København på omkring 50 på en weekend i januar, mens den i sommermånederne ofte rammer 100.

- Derfor skylder vi en stor tak til dronningen for at placere tronskiftet nu og ikke til sommer, hvor der slet ikke ville være plads til de mange ekstra gæster.

- Timingen er i hvert fald god for turismeindustrien, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør for Turisme, Oplevelse og Kultur.

Han forventer, at de mange ekstra besøgende i København også vil kunne mærkes på omsætningen andre steder.

- Vi ved nogenlunde, hvor en gennemsnitlig turist bruger sine penge. Derfor vil det også smitte af på blandt andet taxaer og andre transportformer, detailhandlen og i lufthavnen, siger Lars Ramme Nielsen.

Men han forventer ikke mange udenlandske gæster i weekenden, selv om kongehuset normalt er et trækplaster.

- De tal, som vi har kendskab til, viser, at det primært bliver et stort dansk event det her.

- Det hænger nok sammen med den relativt korte opvarmning. Det er kun 14 dage siden, at det blev annonceret, og det er ikke lang tid til at arrangere en rejse og få fri fra arbejde i, siger branchedirektøren.

Dansk Erhvervs beregninger tager udgangspunkt i en gennemsnitlig værelsespris på 900 kroner og i, og at der bor to personer på hvert værelse, som hver bruger 700 kroner om dagen.

Hertil kommer så forbrug fra de øvrige mange tusinde besøgende, der rejser hjem samme dag eller har booket overnatning andre steder end på hotellerne.

