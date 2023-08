To rumænere stukket med kniv under masseslagsmål i København

To mænd på henholdsvis 24 og 26 år er natten til torsdag blevet stukket med kniv under et masseslagsmål på Rådhuspladsen i København.

Den formodede gerningsmand er blevet anholdt.

Det fortæller Kenneth Hviid Simonsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Både ofrene og den anholdte er rumænske statsborgere.

- Vidner fortæller, at op mod ti mennesker var i slagsmål med hinanden, da to af de involverede blev ramt af knivstik, siger han.

Den anholdte er en 39-årig mand. Han ventes fremstillet i grundlovsforhør torsdag i København.

Efterforskningslederen oplyser ikke, hvor på kroppen ofrene er ramt af knivstik. Men ingen af dem er i livsfare.

Politiet har fundet en kniv, som menes at være gerningsvåbnet.

Anmeldelsen om knivstikkeriet og slagsmålet blev modtaget hos Københavns Politi klokken 01.45.

/ritzau/