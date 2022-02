Carlsberg har besluttet at lukke to af tre bryggerier i Ukraine midlertidigt efter russisk angreb.

Russisk angreb får Carlsberg til at lukke bryggerier i Ukraine

Det danske bryggeri Carlsberg har besluttet at lukke to bryggerier i Ukraine.

Det oplyser Nina Brønden Jakobsen, der er kommunikationschef for Carlsberg.

Carlsberg har i alt tre bryggerier i Ukraine.

Det er produktionen på de to bryggerier i henholdsvis Zaporizhzhya og Kijev, som Carlsberg har valgt at indstille foreløbigt.

Carlsberg har oplyst medarbejderne på de to bryggerier om at blive hjemme og følge instruktionerne fra de ukrainske myndigheder.

- Vi har her til morgen gennemført flere initiativer i Ukraine med det formål at tage vare på vores medarbejderes sikkerhed i landet.

- Vi følger situationen med stor bekymring og har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, oplyser Nina Brønden Jakobsen.

Lukningen af de to bryggerier sker, efter at Rusland natten til torsdag er begyndt at angribe Ukraine.

Angrebene kommer efter flere ugers intensivering af konflikten mellem Rusland og Ukraine.

Carlsberg har desuden et bryggeri i byen Lviv, der ligger i den vestlige del af Ukraine tæt på den polske grænse.

Det danske bryggeri har ifølge sin hjemmeside 1350 ansatte i Ukraine og står for omkring en tredjedel af ølsalget i landet.

Rusland er også et af Carlsbergs største markeder, og det danske bryggeri har mere end 9000 ansatte i landet og står for omkring en tredjedel af det samlede ølsalg.

I 2021 var der et salg på 16,7 milliarder kroner i Carlsbergs forretningsdivision, der dækker Central- og Østeuropa. Det svarer til en fjerdedel af Carlsbergs samlede salg.

Divisionen dækker dog også 11 andre lande end Rusland og Ukraine.

