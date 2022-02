Russisk angreb mod Ukraine ryster aktiemarkederne

Rundt om i verden er der bekymring på aktiemarkederne, efter at Rusland har angrebet Ukraine.

Ruslands angreb på det østlige Ukraine giver store fald på aktiemarkederne.

Torsdag morgen dansk tid falder nogle af de store aktieindeks i Asien med op til flere procent.

Blandt andet bakker det toneangivende indeks i Japan, Nikkei 225-indekset, med mere end to procent omkring klokken 07.00.

I Europa åbner børserne først senere på morgenen. Her er der lagt op til fald i samme størrelsesorden. Det viser såkaldte futures, som er en type værdipapirer, der kan indikere, hvordan markedet åbner.

I eksempelvis Tyskland ligger futuren for det toneangivende Dax-indeks til et fald på mere end tre procent.

Børserne i USA åbner først for handel i realtid torsdag eftermiddag dansk tid.

I Rusland er der lukket for handel på børsen i Moskva, rapporterer finansmediet Bloomberg News.

Inden handelsstoppet var markedet ramt af store fald. Blandt andet faldt Sberbank og gasselskabet Gazprom over ti procent.

Bølgerne på de internationale aktiemarkeder kommer, efter at den russiske præsident, Vladimir Putin, natten til torsdag har sagt, at han har givet tilladelse til en militæraktion i det østlige Ukraine.

Siden har flere nyhedsbureauer berettet om angreb mod flere byer og områder i Ukraine.

Angrebene er den foreløbige kulmination på flere ugers konflikt mellem de to lande.

Undervejs har Rusland stationeret soldater tæt på grænsen til Ukraine, og det er af Ukraine og vestlige lande blevet tolket som starten på et muligt angreb.

Rusland har forklaret, at soldaterne blot har skullet gennemgå militærøvelser, og at der ikke har været nogen intentioner om et angreb.

Rusland har dog og er stadig bekymret for, om Ukraine er på vej til at blive en del af forsvarsalliancen Nato.

Rusland har de seneste uger bedt landene i Nato-alliancen om at garantere, at Ukraine ikke bliver optaget i alliancen.

En sådan garanti har Nato-landene ikke ønsket at give.

/ritzau/