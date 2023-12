Russisk chauffør fængslet efter storbrandert hos Novo

Ifølge en blodprøve var alkoholpromillen hos en russisk lastbilchauffør helt oppe på 2,1, og manden er fredag blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Det fortæller vagtchef Asger Bechstrøm fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Russeren blev anholdt torsdag, efter at personale hos Novo Nordisk i Kalundborg havde vurderet, at han var, hvad man på godt dansk vil kalde for skidefuld.

Chaufføren var på stedet for at levere varer, men han talte urent og snøvlede, da han skulle overbringe personalet de relevante papirer i forbindelse med leveringen. Politiet blev tilkaldt, og et pust i alkometeret viste, at promillen var helt oppe at ringe.

Chaufføren blev derfor anholdt, og der blev udtaget en blodprøve, som der fredag er kommet svar på - mandens alkohol promille var helt oppe på 2,1. Den tilladte grænse er 0,5.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi besluttede, at manden fredag skulle stilles for en dommer i Holbæk. I første omgang gik man efter en straksdom, men sagen blev ikke endeligt afgjort ved fredagens retsmøde.

Dommeren besluttede på baggrund af den såkaldte hjemrejselov at varetægtsfængsle manden i foreløbig fire uger.

Hjemrejselovens bestemmelse om varetægtsfængsling gælder udlændinge, som man vil forhindre i at stikke af fra retsforfølgning i mindre sager.

Retten tog ikke stilling til, hvorvidt lastbilen kunne beslaglægges med henblik på en senere konfiskation. Reglerne om spritkørsel er normalt sådan, at når promillen er over 2,0, så bliver køretøjet konfiskeret - staten overtager simpelthen ejendomsretten.

Der kan dog være juridiske teknikaliteter, som kan have indflydelse på den afgørelse, og derfor kan det ikke med sikkerhed siges, at der vil ske konfiskation i sagen.

Asger Bechstrøm oplyser, at lastbilen indtil videre er i politiets varetægt, og at spørgsmålet vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

/ritzau/