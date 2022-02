Russisk gas sender Vestas-aktien i vejret

Investorerne på den københavnske fondsbørs Nasdaq OMX har kastet deres kærligheden over Vestas-aktien.

Vindmølleproducenten handles mandag eftermiddag 14-15 procent højere, end den gjorde i fredags. Det betyder, at aktien den seneste uge er blevet 30 procent mere værd.

Og det endda på trods af, at det lige nu går lidt trægt for Vestas, der kæmper med at få forsyningskæden til at hænge sammen og endnu ikke har annonceret nogen betydende ordrer i første kvartal.

Jyske Banks analytiker Janne Vincent Kjær vurderer, at investorerne i lyset af sanktionerne mod Rusland ser en fremtid for sig, hvor vindkraft kommer til at spille en endnu større rolle i den europæiske energiforsyning.

- Der er en forventning om, at man fremover vil mindske energiafhængigheden af den russiske gas. Og så bliver man nødt til at øge de europæiske investeringer i vedvarende energi.

- Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, så det ændrer ikke på udsigterne for 2022. Men det er en langsigtet investeringscase, siger hun.

Janne Vincent Kjær sammenligner med tiden efter ulykken på atomkraftværket ved Fukushima i 2011.

- Dengang snakkede man også om, at man var nødt til at mindske afhængigheden af atomkraft, og det fik også Vestas-aktien til at stige med 30 procent, siger hun.

Analytikeren forventer umiddelbart, at der falder ro på Vestas-aktien efter mandagens stormløb, men afviser ikke at kunne tage fejl.

- Hvis eksempelvis et land som Tyskland viser samme handlekraft i forhold til vedvarende energi, som det har gjort militært, så kan der ske noget, siger hun og henviser til, at tyskerne har besluttet at øge sit forsvarsbudget kraftigt oven på Ruslands invasion af Ukraine.

Vestas er ikke den eneste aktie, der nyder godt af de forbedrede udsigter for vedvarende energi.

Ørsted, der baserer en stor del af sin indtjening på opførelse og drift af vindmølleparker, ligger til en stigning på otte procent.

Omvendt falder Carlsberg, der både ejer bryggerier i Ukraine og Rusland, med ni procent.

Sammenlagt stiger det danske C25-aktieindeks med 1,9 procent mandag.

/ritzau/