Russisk par får behandlingsdomme i sag om 3000 stjålne cykler

Mentalundersøgelse i forbindelse med sagen viste, at parret er psykisk syge, så de ikke er egnet til fængsel.

På et cykelværksted på Røde Mellemvej på Amager i København solgte et russisk par gennem flere år lige under 3000 stjålne cykler.

De er torsdag blevet idømt behandlingsdomme for hæleri af særlig grov beskaffenhed, dokumentfalsk, cykeltyveri og misbrug af andres NemID.

En mentalundersøgelse under sagen viste, at de to ikke kan afsone en almindelig fængselsdom på grund af deres psykiske tilstand.

Ud over behandlingsdommene er de blevet udvist fra Danmark med indrejseforbud i seks år.

Ægteparret solgte cyklerne via dba.dk, hvor de havde oprettet flere verificerede brugere ved at have brugt stjålne oplysninger til NemID.

En 43-årig dansk statsborger har fået tre måneders betinget fængsel. Han er dømt for at have modtaget penge mellem 2018 og 2019, selv om han vidste, at pengene stammede fra salg af stjålne cykler.

Senioranklager Sofie-Amalie Brandi er glad for, at de kriminelle aktiviteter er blevet lukket ned.

- Det har været et ret professionelt setup, hvor man har ændret stelnumre og reservedele er blevet udskiftet. Og så har det været svært at genkende cyklerne, når de er blevet sat til salg på internettet, siger hun.

Det udenlandske par fabrikerede desuden kvitteringer, der skulle vise køberne, at de havde købt cyklerne lovligt, selv om det ikke var tilfældet.

For det er parret blevet dømt for dokumentfalsk.

Den 58-årige mand og den 65-årige kvinde blev anholdt i februar 2020. I den forbindelse ransagede politiet flere adresser og beslaglagde et større kontantbeløb og mange hundrede cykeldele.

