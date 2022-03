Russisk storaktionær i Tui rammes af EU's sanktioner

Aleksej Mordasjov, der er den største enkeltstående aktionær i Tui Group, er en af de russere, som er havnet på EU's sanktionsliste.

Det skriver Børsen.

Sanktionslisten er blevet til som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Målet med den er at ramme højtstående russere på pengepungen.

Ifølge erhvervsmagasinet Forbes er Aleksej Mordasjov verdens 51.-rigeste mand og samtidig den rigeste russer med en formue på 193 milliarder kroner.

Formuen har han især skabt inden for minebranchen og diverse investeringer.

En del af formuen har Aleksej Mordasjov investeret i Tui Group, der er Nordens største rejsearrangør.

Ud over at være den største enkeltstående aktionær i Tui Group sidder Aleksej Mordasjov også med i det, der kaldes selskabets "supervisory board". Det kan forklares som et slags rådgivende panel tilknyttet selskabet.

Børsen har været i kontakt med Tui Group, som ikke kan svare på, om Aleksej Mordasjov fortsat skal sidde i selskabets supervisory board.

Selskabet henviser til en skriftlig udtalelse, som administrerende direktør i Tui Group, Friedrich Joussen, udsendte mandag.

- Hr. Mordasjov har været Tui-aktionær i cirka 15 år og har besiddet omkring en tredjedel af vores selskab, siden han støttede det under coronakrisen.

- To tredjedele af vores aktionærer er fra Tyskland, EU, Storbritannien, USA eller er fonde. Hr. Mordasjov er også en af 20 repræsentanter i vores supervisory board valgt af aktionærerne, lyder det fra direktøren.

Han understreger samtidig, at rejseselskabet til dagligt drives af bestyrelsen og ikke af aktionærerne eller sit supervisory board.

- Vi antager derfor, at alle restriktioner eller sanktioner mod hr. Mordasjov ikke vil få nogen vedvarende negative konsekvenser for os som selskab, siger Friedrich Joussen.

Aleksej Mordasjov selv har tirsdag udtalt til det russiske nyhedsbureau Tass, at han er uforstående over for EU’s beslutning om at placere ham på sanktionslisten.

