Ryanair flyver stadig med underskud

Luftfartsselskabet Ryanair har mandag præsenteret et underskud på 96 millioner euro. Det svarer til 715 millioner kroner.

Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal i det forskudte regnskabsår 2021/22.

Corona og de mange rejserestriktioner lægger fortsat pres på luftfarten og dermed også det irske selskab.

Ryanair har dog kunnet se væsentlige forbedringer sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Her var underskuddet på 321 millioner euro. Og hvor man dengang havde 8.1 million passagerer i løbet af de tre måneder, er det tal nu steget til 31.1 million.

Omsætningen er steget tilsvarende - fra 340 millioner euro til 1,47 milliarder euro.

Problemerne er dog ikke løst for Ryanair. I indeværende kvartal kæmper selskabet med følger af omikronvariantens hærgen og deraf følgende restriktioner.

Kort før nytår blev det besluttet at skære antallet af flyvninger ned med en tredjedel. Herunder halvdelen af de danske ruter.

Det gik blandt andet ud over Billund, hvor man kun har holdt fast i otte af de oprindelige 27 ruter.

Basen i Billund er derudover omdrejningspunkt for forhandlinger om en dansk overenskomst for piloter og kabinepersonale i Ryanair. Forhandlinger, som går trægt.

Selskabet forventer et samlet underskud for året på mellem 250 og 450 millioner euro.

- Dette er dog stærkt følsomt over for mulige positive eller negative covid 19-nyheder, og vi advarer alle aktionærer om at forvente flere coronaforstyrrelser, før vi her i Europa og i resten verden endelig kan sige, at coronakrisen er overstået, hedder det i pressemeddelelsen.

Ryanair-aktien dykkede i april 2020 til et niveau under 10 euro. Den er senest blevet handlet til en pris omkring 17 euro.

