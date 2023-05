Ryanair fordobler omsætning og tjener milliarder

Luftfartsselskabet Ryanair har for alvor lagt coronapandemien og de medfølgende restriktioner bag sig.

I selskabets seneste regnskabsår mere end fordoblede det sin omsætning til cirka 80 milliarder kroner.

Det viser Ryanairs skæve årsregnskab, der sluttede ved udgangen af marts, mandag morgen.

Det har været med til at løfte overskuddet til godt ti milliarder kroner i perioden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til sammenligning tabte Ryanair 1,8 milliarder kroner året forinden.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank, er det et selskab, der er i offensiven, og hvor ambitionerne kun er dæmpet af, at flyene ikke bliver leveret hurtigt nok.

- Når vi kigger på det miljø, som selskabet befinder sig i, snakker det om stigende efterspørgsel og højere billetpriser, siger han.

Senest har Ryanair underskrevet en aftale om at løbe 300 nye fly fra flyproducenten Boeing.

En af årsagerne til, at Ryanair har været så effektiv til at lægge pandemien bag sig, er, at selskabet ikke i fyrede sine ansatte, som mange konkurrenter gjorde. Det forklarer Jacob Pedersen.

- I stedet for at fyre de ansatte blev de sat ned i løn. Det viste sig at være en rigtig godt beslutning, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed lægger Ryanair sig i den modsætte ende i forhold til SAS, der lige nu er i gang med sin anden redningskampagne.

- Ryanair har ikke fået statshjælp, selskabet køber nye fly, og så kaprer det mange kunder fra store selskaber, siger Jacob Pedersen.

Ryanairs overskud kunne have været højere, hvis ikke omkostningerne til brændstof var begyndt sin himmelflugt sidste år - afledt af energikrisen og krigen i Ukraine.

De samlede driftsomkostninger voksede således med 75 procent til cirka 68 milliarder kroner i regnskabsåret.

/ritzau/