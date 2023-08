Ryanair genåbner base i København

Ryanair genåbner til december sin base i Københavns Lufthavn. Det oplyser selskabet tirsdag på et pressemøde.

To fly kommer til at have deres faste plads i lufthavnen, og dermed kan det irske lavprisselskab bedre servicere tidlige og sene flyvninger ud og ind af lufthavnen.

Basen supplerer Ryanair-basen i Billund, der også huser to fly.

Ryanair flyver i øjeblikket 20 ruter til og fra København og er den tredjestørste operatør i lufthavnen efter SAS og Norwegian.

Til vintersæsonen føjes yderligere fire ruter til - Düsseldorf, Faro, Paris og Warszawa, og der bliver flere afgange til Gdansk og Krakow.

- Alt afhængig af hvordan Norwegians forretning udvikler sig, regner vi med at kunne overtage andenpladsen inden for de næste 12 til 18 måneder, siger administrerende direktør for Ryanair Group Michael O'Leary.

Ryanair har tidligere haft base i København tilbage i 2015, men kun i en kort overgang.

Fagforeningerne FPU og LO iværksatte nemlig blokader mod selskabets flyvninger, fordi Ryanair ikke havde tegnet dansk overenskomst.

Som modsvar gik det irske selskab i Arbejdsretten for at få blokaderne kendt ulovlige. Arbejdsretten gav dog fagforeningerne medhold, og efterfølgende valgte Ryanair at lukke basen igen.

- Med basen i København kommer Ryanair til at have samme regler for medarbejderne, som der er på basen i Billund, siger Michael O'Leary.

I 2021 åbnede Ryanair en base i Billund og indledte forhandlinger med Dansk Metal om en ny overenskomst.

Og 31. januar indgik Malta Air - der er et datterselskab af Ryanair - for første gang nogensinde i Danmark en overenskomstaftale med et fagforbund.

Ryanair hævder, at den nye base i København vil skabe omkring 100 nye job og siger selv, at der er tale om en investering på 200 millioner dollar.

/ritzau/