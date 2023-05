Ryanair kræver politisk indblanding i dansk flyvelederkonflikt

Luftfartsselskabet Ryanair kræver politisk indblanding for at få løst flyvelederkonflikten i Københavns Lufthavn.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse onsdag.

Dermed melder selskabet sig i koret af parter, der ønsker at finde en løsning hurtigst muligt.

Ryanair henvender sig blandt andet direkte til den danske transportminister, Thomas Danielsen (V), med et ønske om, at han træder til "for at beskytte passagererne".

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere i denne uge gik DI Transport, SAS, Norwegian, DAT og lufthavnene i København, Aalborg og Billund sammen om en lignende opfordring.

Ministeren har dog afvist at blande sig konflikten. Han mener, at det er op til arbejdsmarkedets parter at løse den.

Neal McMahon, der er driftsdirektør hos Ryanair, kalder det "fuldstændig uacceptabelt", at passagerer i lufthavnen fortsat rammes af forsinkelser på grund af konflikten.

- Københavns Lufthavn er det store adgangspunkt til Danmark. Det er på tide, at Naviair og transportminister Thomas Danielsen træffer en hurtig beslutning for at beskytte passagererne og forhindre yderligere unødvendige forsinkelser i Københavns Lufthavn, siger han.

- Danske statsborgere og besøgende i Danmark skal kunne rejse for at se venner og familie uden at bekymre sig om, at deres fly bliver unødvendigt forsinket på grund af Naviairs manglende løsning af denne personalekonflikt.

Naviair er det selskab, der styrer trafikken i Københavns Lufthavn.

Selskabet ønsker, at medarbejderne tager ekstravagter, indtil der er uddannet flere flyveledere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flyvelederne mener, at ekstravagterne har fået for stort et omfang, og at det er i strid med overenskomsten.

En opgørelse fra april viste torsdag, at 45 procent af flyvningerne i Københavns Lufthavn var forsinkede.

Sammenlagt var omkring en million passagerer påvirket af forsinkelser på mere end et kvarter.

Hvis det fortsætter sådan, kan det ende med, at Norwegian er nødt til at finde et alternativ til Københavns Lufthavn, hvorfra selskabets flyvninger skal afvikles. Det meddelte selskabet fredag.

Over for mediet Check-In har SAS meddelt, at det er for tidligt at tage stilling til.

Ryanair har imidlertid ikke ønsket at svare på, om det er en del af selskabets overvejelser.

/ritzau/