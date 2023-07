Ryanair tjener fem milliarder kroner på tre måneder

Luftfartsselskabet Ryanair har fået en særdeles god start på regnskabsåret, hvor det i løbet af de første tre måneder er blevet til et overskud på godt fem milliarder kroner.

Det viser selskabets skæve regnskab for første kvartal, der sluttede ved udgangen af juni.

Ryanair kan i det hele taget kigge ned over regnskabstallene og være tilfreds med fremgang over hele linjen.

Omsætningen er således vokset fra cirka 19,3 milliarder kroner til mere end 27 milliarder sammenlignet med samme periode sidste år.

Det er blandt andet resultatet af, at antallet af passagerer er vokset med knap fem millioner i samme periode.

Det skal dog siges, at sammenligningsperioden var ramt af efterdønningerne af coronakrisen og en krig i Ukraine, skriver selskabet.

Nu er Ryanair dog kommet på den anden side af krisen.

En af årsagerne til, at Ryanair har været så effektiv til at lægge pandemien bag sig, er, at selskabet ikke fyrede sine ansatte, som mange konkurrenter gjorde.

I stedet for at fyre de ansatte blev de sat ned i løn. Det har hjulpet Ryanair med at følge med den stigende interesse for at rejse hurtigere end mange konkurrenter.

Ryanair har heller ikke fået statshjælp, som mange andre i branchen ellers har – blandt andet SAS.

I regnskabet lægger Ryanairs administrerende direktør, Michael O'Leary, særligt vægt på, at selskabet har haft stort fokus på at mindske sit CO2-aftryk.

- Vi fortsætter med at investere kraftigt i ny teknologi, siger han i regnskabet.

I løbet af første kvartal fik Ryanair 21 nye fly ind i stalden, som topchefen beskriver som "brændstofeffektive".

De 21 nye fly med navnet B373-8200 bruger ifølge selskabet 16 procent mindre brændstof.

