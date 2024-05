Ryanair-topchef er klar til at sænke priser for at fylde fly

Det irske lavprisflyselskab Ryanair er klar til at skære i billetpriserne op til sommeren for at fylde flyene.

Det siger Ryanairs topchef, Michael O'Leary, mandag, efter at selskabet har fremlagt sit årsregnskab.

- Det er en smule overraskende, at priserne ikke har været stærkere, og vi er ikke helt sikre på, om det kun er forbrugerforventninger eller en følelse af recession rundt i Europa, men vi ser stadig, at rejseefterspørgslen i juli og august er stærk, siger O'Leary ifølge Reuters.

- Og hvis vi er nødt til at give tilbud eller skære i billetpriserne for at fylde op til 94 procent i april, maj og juni, så må det være sådan, lyder det videre.

I det skæve regnskabsår 2023/2024, som sluttede ved udgangen af marts, har Ryanair tjent 1,92 milliarder euro svarende til cirka 14,33 milliarder kroner. Det er 34 procent mere end året før og rekordhøjt.

For to uger siden advarede Michael O'Leary om, at sommerens flypriser sandsynligvis ville stige mindre end de fem til ti procent, som Ryanair forventede så sent som i april. Det skriver Reuters.

Mandag lyder det fra selskabet, at den svagere prognose er "stærkt afhængig" af sommerbookinger i sidste øjeblik.

I løbet af regnskabsåret har Ryanair haft 184 millioner passagerer, hvilket er ni procent mere end året før.

/ritzau/