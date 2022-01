Ryanair varsler nyt angreb på konkurrenterne i luften

Ryanair forventer om fem år at have 50 procent flere passagerer, end man havde før corona.

Selv om Ryanair nøjagtigt som alle andre luftfartsselskaber har været hårdt ramt af coronapandemien, har det ikke pillet kampgejsten ud af det irske selskab.

I forbindelse med meddelelsen om, at selskabet måtte indkassere et tab på 96 millioner euro i de sidste tre måneder af 2021, præsenterer selskabet nye og øgede forventninger til fremtiden.

- Fra et niveau før covid-19 på 149 millioner passagerer om året forventer vi nu at vokse med 50 procent til 225 millioner passagerer om året i regnskabsåret 2025/26, lyder det i fondsbørsmeddelelsen.

Dermed lægger Ryanairs direktør, Michael O'Leary, 25 millioner passagerer oven i en i forvejen ambitiøs fremtidsplan.

- Det er et meget kraftfuldt signal fra Europas stærkeste aktør i luften om, at man vil accelerere væksten, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og har et indgående kendskab til luftfartsbranchen.

Han noterer sig, at Ryanair har masser af nye fly på vej, som kan øge kapaciteten markant.

- Ryanair er dygtigere end alle andre til at fylde flyene. Og det gør man ved at sænke priserne, hvis efterspørgslen falder. De ved, hvornår de skal gøre det, og hvor de skal gøre det.

- Så hvis man fra Ryanair siger, at de vil fylde 225 millioner passager i flyene i 2026, så er det mit bedste bud, at det kommer man til, hvis ikke der dukker noget uforudset op, siger Jacob Pedersen.

Han forudser, at det kommer til at gøre ondt på de øvrige flyselskaber, at lavprisselskaber som Ryanair, Easyjet og Norwegian kommer til at ekspandere kraftigt.

- De netværksbaserede selskaber som SAS, Lufthansa og British Airways har begrænsede investeringsmuligheder, fordi de er meget gældsatte.

- Og så har corona jo gjort, at erhvervslivet har lært at holde møder virtuelt i stedet for fysisk, og det gør ondt på indtjeningen, siger Jacob Pedersen.

Han føler sig overbevist om, at vi også fremover vil kunne flyve rundt i Europa til billige penge.

- Der er godt nok en miljøafgift i spil, som kan vende op og ned på, hvor billetpriserne skal hen. Men med det marked vi ser nu, vil lavprisselskaberne med de billigste billetter komme til at fylde endnu mere, når vi kigger fire-fem år ind i fremtiden, siger han.

/ritzau/