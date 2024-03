Ryanair vinder sag om refusion af flybilletter

Højesteret har tirsdag frikendt flyselskabet Ryanair i en sag om refusion af flybilletter.

Det skriver Højesteret på sin hjemmeside.

Sagens kerne er to billetter fra Billund til Rom tur-retur i april 2020. Ryanair aflyste flyet som følge af coronapandemien.

Højesteret har skulle vurdere, om Ryanair kunne betale refusionen af billetten til billetagenten, hvor de var købt, eller om de skulle direkte tilbage til passagererne.

Ryanair havde betalt pengene til billetagenten, som herefter ikke ville sende pengene videre til passagererne. Billetagenten hævdede, at de ikke havde modtaget pengene fra flyselskabet.

Men under retssagen i Retten i Kolding kom det frem, at Ryanair havde betalt pengene til billetagenten.

Derfor mente byretten, at Ryanair havde levet op til sine forpligtelser.

Landsretten var dog uenig, og afgjorde at flyselskabet var forpligtet over for passagererne.

Derfor ankede Ryanair dommen til landets øverste domstol.

Her har Højesteret blandt andet været inde at vurdere den mail, som Ryanair sendte til de to passagerer om aflysningen.

I mailen stod der, at billetterne ville blive refunderet via den oprindelige betalingsform.

Da passageren havde indtastet sine oplysninger, fik han en ny mail, hvor der stod, at billetterne ville blive refunderet via den oprindelige betalingsform, som billetagenten havde brugt, hvis man ikke havde købt sine billetter direkte hos Ryanair.

Højesteret vurderer, at passageren accepterede, at pengene skulle udbetales til billetagenten. Det betyder ifølge Højesteret, at Ryanair godt kan betale til billetagenten.

I en pressemeddelelse fra selskabet Flyhjælp ærgrer Benedikte Bolvig Lund, som er juridisk chef, sig over, at Højesteret ikke har truffet en principiel afgørelse, men kun har forholdt sig til den konkrete sag.

- Det betyder, at vi ikke kan bruge dommen til særligt meget i andre sager. Det er ærgerligt, for vi ville gerne have haft noget indsigt fra Højesteret i hvor afvejningen af hensynene til flypassager på den ene side og flyselskab på den anden side ligger, når det kommer til billetformidlere, siger hun.

Statskassen skal betale 34.000 kroner til Ryanair i sagsomkostninger.

