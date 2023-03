S-tog er ramt af forsinkelser efter røgudvikling ved Svanemøllen

Mandag eftermiddag har der været røgudvikling ved Svanemøllen Station i København.

Det betyder færre S-tog eller aflysninger på fem ud af syv linjer, skriver DSB på sin hjemmeside.

Hovedstadens Beredskab skriver på Twitter, at man blev kaldt ud til røgudvikling fra en transformatorstation.

Omkring klokken 14.30 mandag forlod beredskabet dog stedet igen og overgav arbejdet til Banedanmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kort før klokken 15 skriver DSB, at fire ud af syv linjer kører med færre tog. Det gælder linje A, linje B, linje C og linje E. Linje Bx kører slet ikke.

DSB skriver klokken 15.35, at det er forventningen, at linje B kommer til at køre normalt igen i løbet af eftermiddagen. Resten af linjerne vil køre med færre tog resten af dagen.

Det fremgår ikke, hvornår man forventer, at driften på linje Bx kan genoptages.

Oprindeligt betød branden, at der var dele af strækningerne, hvor fire ud af syv S-togslinjer slet ikke kørte, og to yderligere - linje F og linje H - kørte med forsinkelser eller færre tog.

Er man mere end 30 minutter forsinket, kan man søge rejsetidsgaranti på DSB's hjemmeside.

Rejser man med et Rejsekort, og bliver man forsinket, så ens rejse bliver dyrere, skal man i stedet henvende sig til Rejsekorts kundecenter på dets hjemmeside.

/ritzau/