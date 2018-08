Sådan kan du mindske hjælpeløsheden hos demente

Hjælpeløshed er en udbredt følelse hos ældre demente men også hos deres pårørende. For at gøre hverdagen mere overkommelig for demente kan pårørende følge en række råd, der skal mindske hjælpeløsheden

Mange danskere har demens tæt inde på livet. Måske er man selv ramt, måske er det et nært familiemedlem. Uanset, er sygdommen både frustrerende at leve med for den sygdomsramte, men i særdeleshed også for de pårørende.



For at mindske hjælpeløsheden bringer vi her otte råd.

1. Vær altid opmærksom på følelserne hos en person med demens.

2. Støt personen i at bevare sin identitet og værdsæt hans/hendes personlighed.

3. Skab mening i øjeblikket.

4. Find ud af, hvilke behov der ligger bag mærkelige handlinger.

5. Vær opmærksom på personens livshistorie – den gør det nemmere at forstå adfærd og reaktioner, som virker sære.

6. Konfronter dine egne følelser i samspillet med personen – og tag ansvar for dem.

7. Undgå irettesættelser – de virker nedgørende.

8. Undgå at virkelighedskorrigere, så længe den virkelighed, personen udtrykker, ikke har negative konsekvenser.

Kilde: Inspireret af Allen Powers bøger om demensomsorg.