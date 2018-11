Fire gode råd: Sådan styrker du din modstandskraft i en digital tid

Professor Bent Meier Sørensen er bogaktuel med "Skærmens magi", hvor han kritisk forholder sig til vores brug og misbrug af skærmen. Her giver han fire gode råd fra sin egen hverdag til, hvordan man kan bekæmpe skærmens dragende magt

1. ”I stedet for at sende en sms ringer jeg langt ­oftere til folk, for jeg vil gerne nedbringe den tid, jeg bruger ved skærmen. Jo mere jeg er online, jo flere penge tjener tech-giganterne. Det har ­givet mig mange samtaler, som jeg ellers ikke ­ville have haft, og nedsat min tid ved skærmen.”

2. ”Jeg tjekker ikke min indbakke før klokken er 13, hvilket har givet mig langt bedre arbejdsvilkår. Der er en tendens til, at folk besvarer deres mails nærmest i samme øjeblik, som de modtager dem. Det er slet ikke nødvendigt – og i øvrigt er 7 ud af 10 mails i min indbakke sendt af robotter.”

3. ”Når jeg er sammen med min familie, bruger jeg ikke telefon og computer i tidsrummet fra klokken 16 til 20, for i det tidsrum sker der meget ­andet, som er vigtigere. For hvis jeg lige vil tjekke min mail, så går der let 20 minutter. Vi mister ­ofte tidsfornemmelsen, når vi er online.”

4. ”Jeg laver klare aftaler med mine børn om, hvor lang tid de må være online. Børn kan ikke selv tage ansvar for, hvor lang tid de bruger på deres skærme, og man kan ikke regne med de ­tidsmålere, som er på nogle spil.”

