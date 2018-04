Sådan taler du med dit barn om konfirmationspengene

Hvordan snakker man som forældre med sit barn om, hvad de skal bruge konfirmationspengene på? En præst, en psykolog og en forbrugsøkonom giver her deres bedste bud

Pengegaver er en af de mest almindelige ting at give til en konfirmation, og sidste år fik en konfirmand i gennemsnit 15.000 kroner. For de fleste konfirmander er det første gang, at de har så mange penge mellem hænderne. Og det kan være en overvældende oplevelse, for hvordan forvalter man bedst så mange penge?

En præst, en familiepsykolog og en forbrugsøkonom giver her deres bud på, om og hvordan man bør tale med sit barn om konfirmationspengene.