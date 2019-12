Sådan reagerer Danmark og udlandet på Boris Johnsons storsejr

Flere statsledere, kommentatorer og eksperter har reageret på valget i Storbritannien, hvor De Konservative sikrede sig absolut flertal, og Labour fik et katastrofalt valg. Kristeligt Dagblad har samlet en række både danske og internationale reaktioner her

Ved hjælp af tre små ord – ”Get Brexit Done” (”få Brexit ordnet”) – havde De Konservatives leder, Boris Johnson, held med at overbevise Storbritannien om, at landet skulle genvælge ham som premierminister.

Partiet opnåede absolut flertal i Underhuset i det britiske parlament, og Boris Johnson kan dermed både fortsætte på posten som premierminister og føre sine Brexit-planer ud i livet. Oppositionspartiet Labour med Jeremy Corbyn i spidsen fik samtidig det dårligste valg i 84 år.

Her er nogle af reaktionerne fra statsledere, kommentatorer og eksperter i Danmark og resten af verden.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger til DR Nyheder, at hun ikke blander sig i interne forhold i Storbritannien, men hun havde dog sent torsdag aften denne kommentar til valget:

”Hvis briterne beslutter sig for et Brexit, så skal vi sørge for at få det gjort nu. Både Europa og Storbritannien har brugt rigtig, rigtig lang tid på det her, og det er også kommet til at overskygge nogle af de andre rigtig vigtige opgaver, vi har på dagsordenen. For eksempel at få ordentligt styr på Europas ydre grænse og få styrket indsatsen i forhold til klimaet. Hvis det den beslutning, man træffer, så skal man gøre det nu.”

Fredag morgen siger hun til nyhedsbureauet Ritzau, at hun forventer et meget snarligt Brexit:

”Jeg tror, at vi ser Brexit om ganske kort tid, og så synes jeg, at Johnsons idé om, at vi tager en relativt kort forhandlingsperiode derefter for at få det hele på plads, faktisk er den rigtige måde at gøre det på,” siger Mette Frederiksen.

USA præsident, Donald Trump, var aktiv på det sociale medie Twitter tidligt fredag dansk tid. Udover at lykønske Boris Johnson skriver præsidenten, at Storbritannien og USA nu kan lave en ”massiv ny handelsaftale”:

Danske Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, ønsker ikke bare Boris Johnson, men alle briter tillykke med sejren og sender en stikpille afsted til dem, som mener, at landet stemte sig ud af EU ved en fejl, de senere har fortrudt:

David Trads, politisk kommentator og tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet, opsummerer det britiske valg således:

Ved valget fik Labour det dårligste valg i 84 år og er ifølge professor på institut for international økonomi, politik og business på Handelshøjskolen i København Edward Ashbee blevet ”kastet tilbage til den politiske stendalder”.

”Der findes ikke ord lige nu til at beskrive, hvor forfærdelig fremtiden ser ud for Labour. Partiet er blevet kastet tilbage til, hvor det var i 1930’erne,” siger han til dagbladet Politiken.

Opdateres løbende med flere reaktioner.