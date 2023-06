Særligt Sydjylland og Fyn ramt af skader fra mandagens uvejr

Tirsdag morgen har forsikringsselskaber samlet på anmeldelser som følge af det uvejr, der mandag medførte skybrud flere steder i landet.

Hos Topdanmark, Tryg og Alm. Brand, der også omfatter Codan og Privatsikring, har man fået over 575 anmeldelser, oplyser de tre selskaber.

Det er særligt kunder fra det sydlige Jylland, Fyn og i en vis udstrækning dele af Sjælland, der hiver fat i deres forsikringsselskab, oplyser selskaberne.

- Vi har tirsdag morgen rundet 250 anmeldelser i Topdanmark, og vi forventer fortsat travlhed ved telefonerne og online, siger boligchef i Topdanmark Helene Ibsen tirsdag morgen.

- Skadesanmeldelserne kommer primært fra Region Syddanmark, som udgør størstedelen af alle skader. Vi kan se, at især Kolding, Odense og den nordlige del af Fyn har været hårdt ramt af voldsomt vejr.

Et lignende billede tegner sig hos Tryg. Her fortæller pressechef Susanne Lindhage, at det er kunder i Trekantsområdet, Midtjylland, Fyn og Vestsjælland.

- Vi får stadig anmeldelser om både skybruds- og lynskader fra vores kunder. Og vi forventer, at det vil fortsætte i løbet af dagen og de kommende dage, siger hun.

- Men det sker slet ikke i et tempo, som vi har set under nogle af de tidligere skybrud.

Ifølge Topdanmark og Tryg er skaderne ofte relateret til vand, der er steget op fra fyldte kloakker.

Derudover har jorden haft svært ved at absorbere de store mængder vand efter en tør periode.

- Geografisk har vi især set skader i et bælte fra vest mod øst fra Billund over Nordfyn til det sydlige Sjælland, siger skadesdirektør for bygning og løsøre i Alm. Brand Group Peter Mathisen.

Alm. Brand har registreret "nogle anmeldelser" i området omkring hovedstadsområdet, mens det umiddelbare billede hos Topdanmark er, at boligerne i København er sluppet billigere end frygtet fra uvejret.

Til sammenligning meldte Tryg og Alm. Brand Group om cirka 700 anmeldelser efter stormen Otto i februar. Tidligere har stormene Allan og Bodil medført omkring 45.000 anmeldelser.

/ritzau/