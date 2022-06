Sag mod borgmester og kommunaldirektør falder på manglende beviser

Den tidligere socialdemokratiske Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard og kommunens tidligere kommunaldirektør kan ånde lettet op.

De undgår begge at blive tiltalt og retsforfulgt i en sag om forsømmelser og et køb af en byggegrund. Det oplyser Sydøstjyllands Politi torsdag.

Årsagen er manglende beviser til at få de to dømt.

- Statsadvokaten i Viborg har netop truffet afgørelse om, at det ikke under en straffesag kan bevises, at de to har gjort sig skyldige i grove eller oftere gentagne forsømmelser eller tilsidesættelse af deres pligter, lyder det i en pressemeddelelse.

- Samtidigt er efterforskningen mod den tidligere borgmester vedrørende et køb af en byggegrund standset, fordi der ikke er grundlag for at fortsætte den, da der ikke er fremkommet beviser for strafbart forhold, ligesom det må antages, at forholdene er forældede.

Politiet efterforskede sagen i et år, før den blev sendt videre til anklagemyndigheden. Blandt andet er cirka 35 vidner blevet afhørt - heriblandt flere medlemmer af Fredericias økonomiudvalg.

De to hovedpersoner er blevet afhørt, og deres hjem blev ransaget. Efterforskere har også set på e-mail og SMS'er.

Det har dog ikke først til "sådanne sikre beviser, at der er grundlag for en tiltale."

- Det betyder, at en række af de oplysninger, der har været fremme blandt andet i medier, ikke har kunnet bekræftes i forbindelse med den politimæssige efterforskning, herunder i afhøringerne af en lang række centrale vidner.

I sagen er blandt andet et køb af en byggegrund beliggende ud mod Lillebælt.

Politiet oplyste i april i fjor, at man 12. marts havde modtaget en anmeldelse fra Fredericia Kommune, og at man på den baggrund indledte en egentlig straffesagsefterforskning.

Efterforskningen har i forbindelse med den del af sagen, som handler om købet af en byggegrund på Argentinervej, drejet sig om straffelovens bestemmelse om stillingsmisbrug.

Avisen Ekstra Bladet havde forinden bragt historier om, hvordan Jacob Bjerregaard skulle have vundet retten til at købe grunden uden at have afgivet et skriftligt bud, selv om andre interesserede købere havde henvendt sig til kommunen.

Efterforskningen har også kredset om nogle rygter, der florerede på rådhuset. Rygterne gik på en romance mellem Bjerregaard og daværende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

En advokatundersøgelse slog i marts sidste år fast, at Økonomiudvalget burde have været orienteret om, at disse rygter florerede på rådhuset. Hvad enten de måtte være sande eller ej.

Denne del af sagen er blevet efterforsket som en overtrædelse af både kommunestyrelsesloven og straffelovens bestemmelser om pligtforsømmelse.

/ritzau/