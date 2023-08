Forhold om vold i Spanien bliver ikke del af sag mod skuespiller

Tirsdag er skuespiller Robert Hansen mødt i Retten ved Frederiksberg, efter at en sag mod ham blev udskudt i februar, fordi ét af sagens forhold var uafklaret.

Det drejer sig om et forhold, hvor Robert Hansen er tiltalt for vold mod ekskæresten Nynne Larsen i Spanien.

Ved dagens retsmøde var det også første spørgsmål, der skulle afklares.

Sagens anklager, Michella Winther-Hinge, mente, at forholdet skulle være en del af den danske sag.

Robert Hansens forsvarer, Erbil Kaya, mente omvendt ikke, at forholdet skulle med.

Dommeren og de to domsmænd afgjorde kort efter klokken 10.30, at forholdet ikke skal være del af sagen mod Robert Hansen.

Begrundelsen fra dommeren og domsmændene var, at sagen har været behandlet ved en domstol i Spanien, og at Robert Hansen derfor ikke kan retsforfølges for forholdet her i Danmark.

Ved retsmødet i februar kom det frem, at Robert Hansen nægter sig skyldig i tiltalerne mod ham.

/ritzau/