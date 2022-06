Sag om bomber til terror giver fængsel i 12 et halvt år

I en sag om fremstilling af en eller flere bomber er to unge mænd onsdag af Københavns Byret hver idømt fængsel i 12 år og seks måneder. Det var forsøg på terror. De satte også ild til en bus på Amager.

Mændene er henholdsvis 23 og 24 år. Nævningetinget har valgt at følge kravet fra anklageren om straffens længde.

I sagen er også en kvinde på 40 år blevet dømt. Hun finansierede terror og hjalp personer tilknyttet Islamisk Stat. Men hun blev frifundet for at have deltaget i planlægning af et eller flere bombeangreb.

Straffen til hende er blevet fængsel i fire år. Hun blev i øvrigt i en pause i et retsmøde tirsdag viet til den ene af de unge.

/ritzau/