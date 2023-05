Sag om fem års fængsel for voldtægt skal gå om i byret

I både by- og landsret har en i dag 19-årig mand tilstået, at han en sommernat sidste år gik ind i et hus i Lemvig og voldtog kvinden, der boede der.

Mandag skulle Vestre Landsret efter planen udmåle straf til den unge mand. Men det sker ikke.

- Man mener ikke, at hans tilståelse dækker hele tiltalen, så derfor skal den gå om, oplyser retten.

Sagen sendes retur til Retten i Holstebro, der skal behandle sagen på ny. Det var denne byret, som i marts kom frem til, at den 19-årige skulle straffes med fem års fængsel for voldtægt og frihedsberøvelse af kvinden.

Han har forklaret, at han havde set den pågældende kvinde i husets have, og den 25. juli omkring klokken 01.30 gik han ind i huset for at voldtage hende.

Med sig havde han gaffatape, og den brugte han til at tape hendes hænder og fødder sammen med, hvorefter den to timer lange frihedsberøvelse og voldtægten begyndte.

Knap en måned senere vendte den 19-årige retur til adressen for igen at voldtage kvinden. Men døren var låst, og en hund gøede, da han forsøgte at åbne døren, har han fortalt.

Der er blevet foretaget en retspsykiatrisk undersøgelse af manden, der viser, at han er normalt begavet i den lave ende af skalaen.

Han forekommer umoden og socialt uformående med ringe evne til empati og erkendelse af eget ansvar. Han var dog uden tegn på psykopati.

I byretten blev kvinden tilkendt en erstatning på 150.000 kroner.

Sagen kom for landsretten, fordi den 19-årige ankede byrettens dom i håb om en mildere straf. Anklagemyndigheden havde kontraanket. Den ville have ham idømt en strengere straf end de fem år.

