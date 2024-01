Politiet: Dansk terrorsag har tråde til Hamas

En sag om planlægning af terrorhandlinger har ifølge politiet tråde til den palæstinensiske organisation Hamas.

Det oplyser en anklager fredag i et retsmøde i Østre Landsret.

Politiet og PET mener, at i alt syv personer, heriblandt to yngre kvinder på 20 år, har deltaget i planlægningen.

14. december tidligt om morgenen slog politiet til med anholdelser og ransagninger i blandt andet Aarhus og Odense.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu sidder tre af de sigtede bag tremmer. Ud over de to kvinder er en 58-årig mand fra København varetægtsfængslet. Han har tidligere deltaget i den offentlige debat, men det er forbudt at identificere ham eller de øvrige nærmere.

Tre andre er fængslet in absentia, altså uden at de selv er til stede. Den sidste af de syv er derimod på fri fod. Retten har fundet, at der ikke er grundlag for fængsling i hans tilfælde.

I fredagens retsmøde siger specialanklager Anders Larsson, at det er nødvendigt at afholde mødet bag såkaldt dobbeltlukkede døre. Det indebærer, at sigtelsen holdes hemmelig for offentligheden.

Det er der to grunde til. Dels hensynet til statens forhold til fremmede magter. Og dels til politiets fortsatte efterforskning.

Samtidig røber specialanklageren dog lidt mere om politiets mistanke: Nemlig at der er "tråde til Hamas".

Hvordan det skal forstås, kommer ikke frem.

- Den oplysning er der ikke længere behov for at være omfattet af de lukkede døre, siger Anders Larsson.

Tidligere har politiet om sagen fortalt, at der er forbindelse til bandemiljøet, nemlig den forbudte bande Loyal To Familia.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredagens oplysning i retsmødet bekræfter også udtalelser fra den israelske premierminister Benjamin Netanyahu.

Allerede 14. december, altså samme dag som anholdelserne fandt sted, var Israels førstemand på banen.

- Efter en fremskyndet og omfattende efterretningsundersøgelse har danske sikkerheds- og politimyndigheder anholdt syv terrorister, der handlede på vegne af terrororganisationen Hamas, skrev Netanyahu på det sociale medie X.

Han sagde også, at målet var at "dræbe uskyldige civile på europæisk jord".

Om den beskyldning faktisk indgår i sigtelserne, vides ikke. De holdes som nævnt fortsat hemmelige.

Forleden talte det svenske medie Sydsvenskan med en af de efterlyste personer. Han er fra LTF og opholder sig i Libanon, kom det frem.

/ritzau/