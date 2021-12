Sagen om Goldfinger rammer også svensk distribution af kokain

Fra en restaurant i Malmø har en 38-årig mand med albanske rødder håndteret næsten et halvt ton kokain.

Det har Københavns Byret onsdag fundet bevist i den sag, som politiet har kaldt "Operation Goldfinger".

Manden er idømt fængsel i 17 år. I alt gøres han ansvarlig for 487,5 kilo kokain.

Under et tidligere retsmøde har anklagerne beskrevet manden fra Malmø som en slags direktør i forhold til de illegale forretninger, som foregik i Sverige.

Han fungerede ifølge anklagerne nærmest på lige fod med chefen i Danmark, der i flere år levede under falsk navn i en villa på Amager.

I smug fotograferede betjente, når deltagerne i narkoforretningerne dukkede op i restauranten i Malmø og derefter kørte væk igen.

Med dommen rives tæppet således ikke kun til side for et tæt illegalt netværk med base i Danmark. Også grov kriminalitet i Sverige er blevet afdækket.

En mand, der er blevet kaldt den svenske restauratørs stedfortræder, er dømt for 622 kilo. Resultatet for hans vedkommende er fængsel i 17 år. Og en tredje, der kørte kilovis af stof til blandt andet Stockholm og Göteborg, har fået fængsel i 18 år.

Med byrettens ord var der tale "om et særdeles professionelt og velorganiseret netværk".

Håndtering af penge er blot en af de mange opgaver, der skal løses, hvis driften skal være effektiv.

En irakisk statsborger fra Sverige er dømt for at have deltaget i veksling af mindst 25 millioner kroner til euro. Sammen med to mænd, der drev souvenirbutikker i København, er han dømt for groft hæleri.

De tre er hver blevet idømt fængsel i fire år og seks måneder. Men de var ikke klar over, at de medvirkede til narkohandel, fastslår retten.

I det hele taget er den opsigtsvækkende sag international. Danske politifolk har samarbejdet med kolleger i Albanien, Holland, Belgien, Tyskland og Sverige om opklaringen.

Men retsvæsenet er ikke færdig med at vurdere aflytninger, overvågningsfotos, mystiske beskeder på telefoner og andre beviser. Ni af onsdagens dømte har på stedet anket til frifindelse i Østre Landsret.

/ritzau/