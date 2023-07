Sager i landets byretter trækker voldsomt ud

12 år efter at Erika Dupont blev påkørt af en traktor bagfra, er sagen om den ulykke, der har efterladt hende med daglige gener, stadig ikke afgjort i retten.

Og hun er langt fra alene i at måtte vente lang tid på en afgørelse, skriver Jyllands-Posten i torsdagens avis.

Avisen har bedt de 24 byretter i Danmark om at oplyse om deres tre ældste sager, som endnu ikke er blevet afsluttet.

Den ældste sag er en fra Retten i Holstebro fra 17. december 2007.

Sagerne handler især om trafikuheld, arbejdsulykker eller operationer.

Erika Dupont trak ejeren af traktorens forsikringsselskab i retten i 2013. Men ti år senere er hun stadig ikke blevet klogere på sagens udfald.

- Det har været en stressfaktor i hverdagen hele tiden at have det liggende i baghovedet. Hvad mon de kommer frem til? Hvad vil det betyde for mig og mit liv?, siger hun til Jyllands-Posten.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ifølge avisen vurderet hendes erhvervsevnetab til 75 procent. I dag lider hun af blandt andet mareridt, flashback, kognitive gener og angst.

En rapport fra Advokatrådet viste sidste år, er der er brug for investeringer på 1,4 milliarder kroner frem mod 2030 for at bringe sagsbehandlingstiden ned på et acceptabelt niveau.

Det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Han sagde tidligere i år til Ritzau, at de seneste års udvikling med "stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider" ved landets domstole var "dybt bekymrende".

Ifølge ham efterlader det borgere, der er impliceret i en retssag, i en "urimelig venteposition".

- Derfor har regeringen også som et klart mål, at sagsbehandlingstiderne skal nedbringes, og jeg ser med stor interesse på alle forslag, der kan bidrage til det, sagde han.

/ritzau/