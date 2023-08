Salg af Novo-slankemiddel boomer: Mere end seksdoblet

Der er rift om Novo Nordisks slankemiddel Wegovy, der bruges til behandling af overvægt.

Medicinalvirksomhedens halvårsregnskab, der er offentliggjort torsdag, viser et samlet Wegovy-salg på 7,5 milliarder i andet kvartal i år.

Det er mere end seks gange så meget, som der blev solgt i samme periode sidste år, hvor omsætningen lød på knap 1,2 milliarder kroner.

Faktisk er efterspørgslen så stor, at Novo formentlig kunne have solgt endnu mere af den populære medicin, hvis produktionsapparatet kunne følge med.

Og hvis det lykkes at få opskaleret produktionen, er der udsigt til, at salgstallene kan fortsætte deres himmelflugt de kommende kvartaler.

Novo Nordisk offentliggjorde således tirsdag lovende resultater fra et studie, der viste, at Wegovy reducerer risikoen for alvorlig hjerte-kar-tilfælde med 20 procent sammenlignet med placebo.

Det vil alt andet lige betyde et endnu højere salg fremover, fordi gruppen af patienter, der kan få udskrevet medicinen og have gavn af den, bliver større.

Nyheden betød da også, at Novos aktiekurs steg med hele 17 procent, og at Novos markedsværdi nu udgør lige i underkanten af 3000 milliarder kroner.

Wegovy baserer sig på stoffet semaglutid, der også sælges til behandling af diabetes under navnet Ozempic.

