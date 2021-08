Salg af stor vindmøllepark sender Ørsteds overskud i vejret

Energiselskabet Ørsted har haft stor fremgang i overskuddet i første halvår. Det skyldes blandt andet et delvist salg af en havvindmøllepark i Holland.

Ørsteds overskud ender på 7,1 milliard kroner. Det er omtrent en tredobling sammenlignet med året før.

Det viser Ørsteds regnskab, der er offentliggjort torsdag.

Ørsteds primære forretningsområde er at opføre vindmølleparker - primært på havet - som man typisk ejer i en periode og så sælger.

Til gengæld har selve driften af vindmølleparken ikke skæppet helt så godt i kassen som sidste år. Det skyldes dels, at det ikke har blæst lige så meget, og der derfor ikke er produceret lige så meget strøm.

Desuden har Ørsted tidligere i år hensat 800 millioner til mulige problemer med kabler på havvindmølleparker i Storbritannien, som muligvis skal repareres.

Resultaterne hos Ørsted kan svinge meget fra kvartal til kvartal - blandt andet fordi selskabet indimellem får store indtægter fra at sælge vindmølleparker.

Ørsted offentliggjorde tidligere i år en ambition om at firedoble sin position inden for vedvarende energi frem mod 2030.

Konkret vil selskabet det kommende årti opføre 50 gigawatt (GW). Det er primært vindmølleparker, men også solcelleparker.

Gigawatt er en enhed, der fortæller, hvor meget strøm for eksempel en vindmølle kan producere.

Frem til nu har Ørsted til sammenligning opstillet omkring 12 gigawatt - primært inden for vindmøller.

Administrerende direktør Mads Nipper fremhæver i en kommentar til regnskabet, at Ørsted for nylig vandt en stor kontrakt i USA, som er udråbt som et af de store markeder for fremtiden.

- I første halvår af 2021 har vi leveret en god operationel drift, samtidig med at vi har nået flere vigtige milepæle og indgået en række strategiske partnerskaber.

- Vores samlede portefølje i USA er nu på mere end 4 gigawatt. Vi indgik også flere nye strategiske partnerskaber i Norge, Korea, Skotland og Japan, siger han.

/ritzau/