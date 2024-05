Salget af børneudstyr får Røde Kors’ genbrugsforretning til at vokse

Det bliver stadig mere populært for danskerne at handle brugte varer.

Det kan mærkes hos Røde Kors, hvis genbrugsbutikker sidste år solgte for 302 millioner kroner. Det svarer til en vækst på syv procent på et år.

Dametøj er fortsat den mest populære varegruppe blandt kunderne, men kategorier som børneudstyr og boligtilbehør har det seneste år oplevet pæn vækst.

Førstnævnte voksede med ti procent fra året før, fortæller Tina Donnerborg, der er chef for Røde Kors Genbrug, i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er stort set ikke længere de ting, vi ikke kan sælge ude i butikkerne, for kunderne har vænnet sig til, at det giver mening at se, om en given vare findes brugt, før man går ud og investerer i nyt.

- Og vores frivillige i butikkerne lægger et enormt arbejde i at udvælge, prissætte og udstille varerne, så de fremstår pænt, siger hun.

Den højere omsætning har også haft en positiv indvirkning på indtjeningen. Den voksede med syv procent til 107 millioner kroner i 2023, hvilket ikke før er set højere.

Røde Kors bruger disse millioner på nødhjælpsarbejde og sociale indsatser i Danmark og i udlandet.

Organisationen har 260 genbrugsbutikker fordelt over hele landet. Fem af dem er åbnet i år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den del af forretningen vil man fortsat forsøge at udvikle, fordi der i det hele taget er en voksende interesse for at besøge de fysiske butikker.

- Kunderne er der, og de går særligt efter at gøre det gode fund uanset i hvilken kategori, siger Tina Donnerborg.

- Og så ved vi, at deres næststørste motivationsfaktor for at købe genbrug er klimaet. Det skal vi understøtte alt det, vi kan, blandt andet ved at sørge for, at udvalget er stort og ikke mindst tilgængeligt over hele landet.

- Det er der, vi lægger vores fokus de kommende år.

/ritzau/