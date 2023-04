Salget af elbiler vil stige med en tredjedel i 2023

Det Internationale Energiagentur (IEA) forventer, at der vil blive solgt 14 millioner elbiler globalt i 2023.

Det vil i givet fald være en stigning på 35 procent sammenlignet med salget i 2022.

Det fremgår ifølge Green Power Denmark af en rapport fra IEA.

- Bilfabrikkerne gearer op for deres produktion. Det er tydeligt, at bilisterne har fået øje på elbilernes kvaliteter både i relation til klima og miljøforhold og køreegenskaber, lyder det fra John Dyrby Paulsen, som er direktør for Dansk e-Mobilitet, i en pressemeddelelse.

Dansk e-Mobilitet hører under brancheorganisationen Green Power Denmark.

I 2022 blev der solgt ti millioner elbiler. Det var rekord.

Ifølge rapporten er der 26 millioner elbiler og plug-in-hybridbiler på globalt plan.

Ifølge Green Power Denmark tyder det på, at udviklingen vil fortsætte i samme retning med endnu højere fart.

- Jeg ser det som en milepæl, men det interessante er, at salget af elbiler oplever eksponentiel vækst, siger John Dyrby Paulsen i pressemeddelelsen.

- Oversat til dansk betyder det, at den grønne omstilling af transporten kommer til at gå stærkt - endda meget stærkt i de lande, hvor rammevilkårene for den grønne omstilling af transportsektoren er i orden, siger han.

Hvis der bliver solgt 14 millioner elbiler, vil det udgøre 18 procent af det samlede forventede bilsalg i 2023, fremgår det.

