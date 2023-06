Salget af huse og lejligheder når højeste niveau i et år

Salget af villaer, lejligheder og sommerhuse nåede i maj det højeste niveau i et år, da der blev skrevet under på 7360 salgsaftaler.

Det viser en opgørelse fra Boligsiden, der indsamler tal fra størstedelen af de danske ejendomsmæglere.

Det er første gang siden maj 2022, at der er solgt mere end 7000 boliger i løbet af en måned på det danske boligmarked.

Dengang blev der solgt 7712 villaer, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det relativt høje salgstal sender et klart signal om, at boligmarkedet efter en svær periode er præget af mere og mere optimisme, vurderer Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Vi kan se, at boligpriserne er steget de seneste måneder. Det betyder, at flere har haft lyst til at slå til nu, fordi de tænker, at priserne måske vil stige yderligere.

- Hvis vi ser på boligmarkedet netop nu, bliver mange af de boliger, der sættes til salg, handlet forholdsvist hurtigt, fordi der faktisk er kommet øget efterspørgsel, siger Birgit Daetz.

Salget af boliger i maj var 22 procent højere end i april.

I alt blev der solgt 4451 villaer og rækkehuse i maj, hvilket er 24 procent flere end i april.

Derudover blev der solgt 1382 lejligheder og 911 sommerhuse. Dermed blev der på landsplan solgt 11 procent flere lejligheder og 28 procent flere sommerhuse i maj end i den foregående måned.

Boligøkonom i Dansk Industri (DI) Sebastian Kaldahl påpeger, at foråret typisk er en periode med stor travlhed på boligmarkedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og det afspejler sig i boligtallene fra maj.

Alligevel er antallet af handler ikke så højt, som det tidligere har været på samme tid af året. Det er forventeligt set i lyset af de højere boligrenter, som dog efterhånden er stabiliseret, forklarer Sebastian Kaldahl.

- Lavere boligpriser og stabilisering af boligrenterne har givet de danskere, som drømte om en ny bolig i 2022, et fornyet mod på at jagte boligdrømmen nu. Det giver et boost til handelsaktiviteten i disse måneder.

- Huse og sommerhuse giver bedre mening at handle i forårsmånederne både for køber og sælger, da boligen og haven tager sig bedre ud end i de kolde og mørke måneder.

- Derfor er det især disse boligtyper og i mindre grad salg af lejligheder, som oplever stor fremgang lige nu, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/