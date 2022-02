Salget af hybridbiler overhales af elbiler efter nye afgifter

I januar overhalede salget af elbiler salget af plug-in-hybridbiler.

Det viser nye tal fra De Danske Bilimportører.

Plug-in-hybridbiler udgjorde knap 13 procent af det samlede bilsalg i januar i år. Der har ikke været solgt så få plug-in-hybridbiler siden november 2020.

I december sidste år lå andelen på 31 procent.

For elbilernes vedkommende udgjorde andelen 18 procent af det samlede salg i januar mod knap 27 procent i december sidste år.

- Bilsalget faldt i januar, fordi vi har forsyningsproblemer. Men salget af plug-in-hybridbiler faldt i særlig grad, og det skyldes en afgiftsstigning, som de fik her til nytår, siger administrerende direktør Mads Rørvig.

En hybridbil er en bil, der både kan køre på el og brændstof. Men til forskel fra en almindelig hybridbil kan en plug-in-hybridbil oplades fra en ladestation eller en stikkontakt.

Samtidig oplades batteriet også, når benzinmotoren startes, og når man bremser – ligesom ved en almindelig hybridbil.

- Det er meget synligt, at afgiftsstigningen har en effekt. For de 31 procent i december skyldes også, at mange skulle have den, inden afgiften steg, og det ser vi også effekten af nu, siger Mads Rørvig.

Med til historien hører, at selv om januar normalt ikke er en vild måned for bilsalg, er salget i år med 9407 indregistrerede personbiler dog det laveste siden januar 2009.

Mange har fremrykket bilsalget på grund af de ventede stigninger i afgift, men også forsyningskrisen og mangel på mikrochip spiller en rolle.

Ifølge Mads Rørvig kan der dog være et stort grønt skyggetal.

- Der er mange bestillinger på elbiler, men vores tal er de leverede biler, som har fået nummerplader på. Og der er en del forsinkelse, som gør, at tallene de næste måneder i høj grad vil vise, hvad vi kan levere og ikke, hvad der er solgt.

- Så vi tror faktisk, at den grønne omstilling går hurtigere, end man umiddelbart kan se.

Han vurderer, at elbiler de kommende år kommer til at fylde meget mere.

- Det skyldes, at elbiler relativt bliver billigere end plug-in-hybridbiler, men også, at mine medlemmer, bilproducenterne, får flere varer på hylderne.

- Tidligere var elbiler dyre og eksklusive, men nu bliver paletten bredere og bredere. Det vil få salget til at stige.

/ritzau/