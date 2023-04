Salget af økologisk oksekød falder markant efter prisstigninger

Forbrugerne har i langt mindre grad valgt at fylde indkøbskurven med økologiske fødevarer, efter at betydelige prisstigninger begyndte at sætte ind sidste år.

Det viser en opgørelse for detailsalget i 2022 fra Danmarks Statistik tirsdag.

Særligt slemt er det gået ud over den økologiske kødafdeling, der er blevet nedprioriteret.

Målt i mængder faldt salget af økologisk svinekød, kyllingekød og oksekød henholdsvis 26, 27 og 20 procent.

Det er ikke en udvikling, som kommer bag på Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Tidligere undersøgelser viser, at pris er det vigtigste parameter, når forbrugerne handler, mens sådan noget som økologi først kommer længere ned på listen, siger han.

- Og særligt sådan noget som kød steg sidste år i pris, så når forbrugerne skal finde sparekniven frem, vil det nok være med sådan nogle produkter, man går på kompromis.

Det samlede salg er økologiske fødevarer faldt sidste år med tre procent, hvis man sammenligner med 2021. Detailhandlen solgte sammenlagt økologiske fødevarer for 15,5 milliarder kroner sidste år.

Hvis man også her måler på mængden, faldt salget med hele ni procent på tværs af økologiske varegrupper.

Og tendensen kommer muligvis til at fortsætte i 2023, forudser Brian Friis Helmer.

- Man kunne godt forestille sig, at en del af tendensen holder ved i 2023. Vi kan se, at inflationen fortsat er høj, selv om den er faldet lidt tilbage. Så der er stadig tilbagegang i reallønnen.

- Vi forventer, at når vi kommer over den værste inflationsperiode, vil vi se salget af økologiske varer finde tilbage igen – måske i løbet af 2024.

