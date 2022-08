Salget i butikkerne holder niveau trods buldrende inflation

Salget i de danske butikker var i juli uændret sammenlignet med måneden før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der er blevet korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Det er bemærkelsesværdigt, at detailsalget ikke falder, skriver Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom hos Danske Bank, i en kommentar.

- Danskernes økonomi er særdeles presset for tiden med stigende priser på både fødevarer, energi og stort set alle andre varer og tjenester, lyder det.

- Samtidig peger forbrugertilliden på, at stemningen er ekstremt dårlig blandt danskerne. Derfor kan det overraske, at detailsalget både ligger så højt i niveau, og ikke falder.

Det peger på, at mange familier ikke har haft et presserende behov for at skære så meget i forbruget, som hun ellers kunne have frygtet.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, kalder det imponerende, at detailhandlen holder niveau i juli.

- Det er i sig selv imponerende, i en tid hvor prisstigninger trækker veksler på danskernes husholdningsbudgetter.

Han noterer sig dog, at der er barberet 7,5 procent af detailsalget, siden det nåede et rekordhøjt niveau tilbage i marts sidste år.

- Det er blandt de største fald nogensinde målt i detailsalget. Men med til den historie hører så også, at handlen kommer fra et rekordhøjt niveau sidste år, skriver han.

Sammenligner man juli med samme måned sidste år, er detailsalget faldet 9,1 procent.

Cheføkonomen vurderer, at detailsalget fortsat kommer til at opleve et fald, hvis man kigger længere ud i fremtiden.

- Priserne er steget hurtigere end lønningerne, og danskerne mister på den måde købekraft. Den samlede modvind er noget, som detailbutikkerne vil mærke meget direkte, og faldet er næppe færdigt.

