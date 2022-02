Salget i butikkerne stiger igen efter to måneders tilbagegang

Der var fremgang i salget i de danske butikker i januar.

Salget steg helt præcist med 4,3 procent sammenlignet med december. Det viser tal for detailsalget fra Danmarks Statistik, der er korrigeret for sæsonudsving og inflation.

Dermed er der atter fremgang i salget i butikkerne, efter at det faldt i de to sidste måneder af 2021.

Hos Danske Bank påpeger privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, at fremgangen skal ses i sammenhæng med de restriktioner, som var gældende i starten af året.

Artiklen fortsætter under annoncen

I dele af januar var for eksempel biografer, museer, badelande og diskoteker lukket på grund af corona. Samtidig var der på barer og restauranter begrænsninger på åbningstiderne.

- Når danskerne ikke kan bruge penge på service, bruger de flere på varer. Det har været et velkendt mønster under coronakrisen, siger hun i en skriftlig kommentar.

Når man ser på de enkelte varegrupper, er det kategorien "andre forbrugsvarer", der trækker op i januar. Det kan for eksempel dække over elektronik og møbler.

Til gengæld faldt salget af sko og tøj en anelse i januar. Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank er det ikke overraskende, når der har været sociale arrangementer i januar på grund af corona.

I Arbejdernes Landsbank kalder privatøkonom Brian Friis Helmer det positivt, at forbruget igen er opadgående.

- Privatforbruget er den helt store motor for væksten herhjemme. Vi forventer, at privatforbruget fortsat vil bidrage positivt til væksten herhjemme, om end udviklingen vil flade mere ud i løbet af året, siger han i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at der er gode forudsætninger for forbruget - blandt andet fordi danskerne samlet set har over 1000 milliarder kroner stående i banken, og at der er rekordhøj beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

/ritzau/