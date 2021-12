Salgstiderne på huse falder til det laveste i 15 år

Priser på huse og lejligheder er steget 12-13 procent på et år. Økonom venter afdæmpet marked i vinteren.

Salgstiderne på huse var i tredje kvartal på det laveste niveau i 15 år.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for de danske banker og realkreditselskaber.

Det tog i kvartalet i gennemsnit 121 dage at sælge et hus, hvilket ikke er set lavere siden 2006.

For lejligheder var tallet 73 dage, hvilket er en dag mere end den hidtidige rekord.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, skal de lave salgstider ses i sammenhæng med, at der i historisk perspektiv ikke er ret mange boliger til salg.

- Det er et udtryk for, at der stadig er god aktivitet og stigende priser på boligmarkedet.

- Der bliver sat ganske mange boliger til salg, og selv om det er dampet af sammenlignet med tidligere under corona, så bliver der solgt rigtig mange huse hos ejendomsmæglerne, siger han.

Tal fra Finans Danmark viser også, at priserne på både lejligheder og huse satte rekord i tredje kvartal.

Over det seneste år er priserne steget henholdsvis 12,2 og 12,8 procent.

Det betyder, at prisen på et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter det seneste år er steget med 250.000 kroner til 2,3 millioner kroner.

Prisen på en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter står i 2,7 millioner kroner, hvilket er 304.000 kroner mere end for et år siden.

Under de første to nedlukninger af coronavirus var der stor aktivitet på boligmarkedet.

Hos Nykredit forventer boligøkonom Mira Lie Nielsen ikke, at det gentager sig denne vinter, hvor der igen er indført en lang række restriktioner.

- Vi kan ikke se bort fra, at boligpriserne i mellemtiden er steget markant, nylige rentestigninger og et mere mættet boligmarked, siger hun i en kommentar.

Hos Dansk Industri forventer boligøkonom Bo Sandberg også en mere afdæmpet periode på boligmarkedet sammenlignet med tidligere under corona.

- Julefreden er ved at sænke sig over boligmarkedet. Ganske vist har selve boligprisniveauet aldrig været højere, end det var i tredje kvartal 2021, men retningen på boligmarkedet går entydigt mod mere afdæmpede prisstigninger og færre bolighandler, siger han i en kommentar.

/ritzau/