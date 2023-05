Salling Group lukker Basalt efter syv måneder

Salling Group har besluttet at lukke Basalt-kæden, syv måneder efter de første butikker åbnede.

Det oplyser Salling Group i en pressemeddelelse.

Alle butikker lukker i løbet af de næste måneder og to planlagte butiksåbninger i Nakskov og Greve bliver annulleret.

Salling Group åbnede Basalt i oktober sidste år for at imødegå de stigende priser.

- Da vi skabte Basalt, så verden anderledes ud, end den gør i dag. Heldigvis er energipriserne faldet, og vi ser lysere på inflationsudviklingen, end vi gjorde for et år siden, siger Henrik Nielsen, kædechef i Basalt, til Avisen Danmark.

Kæden har kun de mest basale dagligvarer på hylderne. Derudover er der ingen køle- og frysevarer - med undtagelse af i en enkelt butik. Det skulle holde udgifterne til energi nede.

Der er siden oktober åbnet 11 Basalt-butikker. De ligger på Sjælland, Fyn og i Jylland ifølge Basalts hjemmeside.

Ifølge pressemeddelelsen fra Salling Group er der i dag otte åbne butikker.

Allerede da de første butikker åbnede i oktober lød meldingen fra Per Bank, topchef i Salling Group, at det var forbrugerne, der skulle afgøre, hvor langt konceptet kom til at række.

Og forbrugerne har tilsyneladende ikke lagt tilstrækkelig mange kroner i butikkerne til, at konceptet kan løbe rundt.

- Som sædvanlig kommenterer vi ikke omsætningen, men det er klart, at vi ikke har lavet en rentabel forretning, siger Henrik Nielsen til Avisen Danmark.

- Det kan ikke gøres op i kroner og øre, for vi har fået mange læringer, som vi fremover kan bruge i Salling Group.

Basalt-butikkerne åbnede i eksisterende Netto-butikker, som enten skulle konverteres, flyttes eller lukkes.

På fire af adresserne vender Netto retur. Det gælder butikkerne i Kastrup, Odense, Glostrup og Næstved.

De øvrige butikker bliver lukket helt.

Medarbejderne i Basalt vil enten blive i butikken, når den bliver til en Netto-butik eller bliver tilbudt et andet job i en nærliggende Netto. Det oplyser Salling Group.

Ifølge Avisen Danmark drejer det sig om 219 ansatte.

/ritzau/