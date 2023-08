Salling Group nægter at give slip på markedet for hjemmelevering

Flere danske supermarkedskæder er blevet besejret af de hårde vilkår, der præger markedet for onlinesupermarkeder.

Men nu bliver der gjort et nyt forsøg på at overkomme vanskelighederne, når Salling Group tager hul på Bilkas bud på bæredygtig hjemmelevering.

Fra tirsdag bliver det muligt at få leveret varer direkte til hjemmet gennem konceptet "BilkaToGo".

Det oplyser Salling Group, der står bag dagligvarekæden, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Bag rattet sidder Bilkas egne servicebude, som tager hul på ruten fra seks hypermarkeder i henholdsvis Skalborg, Tilst, Vejle, Odense, Hundige og Ishøj, skriver Salling Group.

Bilka har i forvejen et lignende koncept, men her skal kunderne selv hente varerne i butikken.

Det hjælper dog koncernen med at have logistikken på plads, inden der tages hul på hjemmeleveringen.

- Ved at udnytte vores beliggenhed over hele landet kan vi udnytte vores i forvejen store regionale tilstedeværelse, siger Mark Nielsen, direktør i Bilka, i meddelelsen.

Det er ikke første gang, at koncernen afprøver markedet for hjemmelevering af fødevarer. Tidligere i år blev Føtex-versionen lagt ned.

I den forbindelse blev det gjort klart, at det ikke havde været nogen guldrandet forretning.

Det vil man nu forsøge at løse ved at ændre betingelserne for levering ved udelukkende at levere varerne i nattetimerne. Det siger Mark Nielsen til Politiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har taget en konservativ tilgang til det. Det er os, der bestemmer, hvornår Bilka leverer til kunden. Frem for omvendt. For så kan vi styre, hvad det koster at komme derud, og vi vil gerne køre om natten, fordi der er mindre trafik, siger han til avisen.

- Vi tror, at vi kan gøre det her til en væsentlig bedre forretning end det, vi fik ud af Føtex' hjemmelevering.

Bilka har lige nu et samlet sortiment med 80.000 forskellige varenumre. I onlineforretningen vil der være adgang til 30.000 af dem, skriver avisen videre.

Kunderne skal købe for minimum 500 kroner for at få leveret varerne direkte til hjemmet.

Det vil ifølge Politiken koste 29 kroner for pakning og 39 kroner for fragt.

/ritzau/