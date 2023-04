Stigende udgifter og høj inflation halverer Sallings Groups overskud

Detailkoncernen Salling Group kommer ud af 2022 med et overskud på 972 millioner kroner.

Det er cirka en halvering fra året før, viser koncernens årsregnskab fredag formiddag.

Den negative udvikling er resultatet af et år, hvor høj inflation, stigende energipriser og lav forbrugertillid blev hverdag.

Ifølge Børsen er det koncernens dårligste resultat siden 2001 - altså i 21 år.

- Salling Group balancerede sidste år mellem at hjælpe vores kunder gennem et, for mange, særdeles vanskeligt år og sideløbende fastholde vores ambitiøse investeringstempo, siger Salling-topchef Per Bank til regnskabet.

Ifølge Salling Group viser resultatet, at man var med til at absorbere en del af de prisstigninger, der kom fra producenter og leverandører.

- Jeg er stolt over, at vi lykkedes med at gøre en reel forskel for mange i en presset hverdag og samtidig tog en række markante skridt mod en mere ansvarlig fremtid, siger Per Bank.

Omsætningen i koncernens butikker steg sidste år marginalt fra 66,2 milliarder kroner til 66,5 milliarder kroner.

Salling Group står bag butikskæder som Netto, Bilka og Føtex.

Ved udgangen af sidste år beskæftigede man næsten 60.000 medarbejdere på tværs af landegrænser.

Salling Group har klaret sig bedre end konkurrenten Coop, der tidligere i april kunne præsentere et historisk underskud på 628 millioner kroner.

- Det er tilfredsstillende, når du sammenligner med andre detailhandlere, der både har discount og supermarkeder. Det er det mest uforudsigelige år nogensinde, siger Per Bank til Børsen.

- Det viser, at vi på ingen måde har udnyttet situationen og taget for meget for varerne.

Han henviser blandt andet til, at man i foråret sidste år valgte at indføre et prisloft på flere hundrede varer - og det var på trods af prisstigninger og øgede omkostninger.

