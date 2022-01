Salt i luften efter Malik fører til strømsvigt i jyske byer

Salt og strøm er en dårlig kombination, når der skal være liv i kaffemaskinen, opvaskeren, lyskryds på vejene og for togbomme.

Efter stormen Maliks hærgen i weekenden er der blevet hvirvlet en masse salt op i luften, som har lagt sig på strømledninger. Og da stormen ikke er blevet afløst af regnvejr endnu, er saltet ikke blevet skyllet af ledningerne.

Derfor kæmper især flere jyske byer med strømsvigt.

Det går blandt andet ud over en række lyskryds, der hverken viser rød eller grøn, samt flere togbomme.

Blandt andet er flere byer i Midt- og Vestjyllands politikreds ramt af strømsvigt.

- Vi har strømnedbrud i flere byer, hvilket går ud over lyskryds og bomme ved togoverskæringer, skriver kredsen på Twitter.

- Byerne er Silkeborg, Kjellerup, Struer, Brande, Engesvang, Tjørring ved Herning, Bedsted i Thy og A13 Viborgvej - Vejlevej, lyder det videre.

Også lyskryds i nordjyske byer har været ramt.

- Her til morgen har der været strømsvigt i store dele af Nordjylland, hvilket har medført, at mange lyskryds p.t. er ude af drift. Kør derfor forsigtigt, skriver Nordjyllands Politi på Twitter og tilføjer:

- Der arbejdet på højtryk for at få gang i samtlige lyskryds.

For at undgå for mange afbrydelser af strømmen har Jyllands største elnetselskab, N1, skruet ned for, hvor meget strøm der bliver presset gennem ledningerne.

- For at reducere antallet af strømafbrydelser har vi sænket spændingen i store dele af forsyningsområdet. Som kunde kan man derfor eksempelvis opleve, at maskiner stopper eller sætter periodisk ud, skriver N1 i en pressemeddelelse.

Forklaringen er netop problemer med salt, der har lagt sig på ledningerne og omkring højspændingsanlæg.

- Da der typisk følger kraftig regn i kølvandet på en storm, bliver salt normalt vasket af elkomponenterne med det samme. Saltaflejringer er derfor et særdeles sjældent fænomen, og vi skal ni år tilbage, før fænomenet sidst er oplevet i Danmark.

- Da regnvejret ikke fulgte med Malik, som var en tør og også langvarig storm, har den derfor medført ekstra store saltaflejringer, lyder det fra N1.

N1 forsyner ifølge sin hjemmeside 750.000 hjem og virksomheder med strøm på tværs af Jylland.

Det ventes, at strømudfaldene fortsætter indtil tirsdag. Her er der ifølge DMI varslet sne og regn over hele landet.

/ritzau/