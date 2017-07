10 gode husmoderråd til dig, der flytter hjemmefra

Er du flyttet hjemmefra, kan det betale sig at sætte tæring efter næring, fortæller husmoder Berit Nagly. Hun kommer med 10 råd til, hvordan du både kan spare penge og tage hensyn til miljøet, når du selv skal stå for husholdningen.

På en gård i Sandved på Sydsjælland bor Berit Nagly med sin mand Freddy og deres to labradorhunde. Her er ingen elkedel, men i stedet hyler kedlen, når vandet er kogt. For 14 år siden blev Berit Nagly hjemmegående, og derfor skulle økonomien under lup, og en masse overflødige ting blev valgt fra, som for eksempel elkedlen. I dag er fokus i det lille hjem på genanvendelse og bæredygtighed, og Berit Nagly er kendt som familiens store sparehaj. Her kommer hendes spareråd.

1. Vask med vaskenødder og eddike

Vaskenødder stammer fra et asiatisk træ, og når det kommer i kontakt med vand udskiller et naturligt sæbemiddel. Det er pris-, miljø- og allergivenligt alternativ til vaskemiddel. Et kilo nødder koster omkring 170 kroner, og så er der nok til et helt år. Vil man bruge skyllemiddel, kan man bruge eddike, som blødgør tøjet uden at skade miljøet.



2. Drop rullerne

Ruller med sølvpapir og film er ikke altid nødvendige. Overvej om du kan bruge en plastikbøtte eller et patentglas at pakke maden ind i.



3. Eddike og opvaskemiddel

Opvaskemiddel og eddike kan bruges til det meste rengøring. Opvaskemiddel er fedtopløsende, eddike er kalkfjernende.



4. Strik fremfor engangsklude

Køb strikkede klude i stedet for de billige engangsklude. Engangsklude er fyldt med mikroplastik, og kludene holder ikke i længden. Strikkede klude er fri for plastik og har en lang levetid.



5. Køb stort ind og lav store portioner

Køb stort ind, lav store portioner og frys overskydende mad ned. Det sparer penge, tid og når du kommer hjem fra en fest, er der mad til tømmermændene.



6. Lav mad sammen

Find nogen at lave mad sammen med, det er billigere at lave mad til flere.



7. Kvalitet over kvantitet

Køb overtøj og sko af god kvalitet. På den måde kan du bruge det flere sæsoner og skal ikke købe nyt, fordi det billige går i stykker



8. Tag cyklen

Det er gratis at cykle, og du får motion i modsætning til offentligt transport.



9. Køb lokalt

Du sparer penge ved at købe ind tæt på dig i stedet for at tage bilen og køre længere.



10. Spil udbydere ud mod hinanden

Ringer tv-udbyderen, el-leverandøren eller mobilsælgeren, så undersøg andre tilbud og pres dem på pris. Der er penge at spare, hvis man går lidt til dem.