10 gode råd til dig, der skal starte på nyt studie

Studielivet er en sjov og lærerig tid. Især, hvis du sætter dig ind i, hvordan du får gode studieteknikker. Derfor giver Lotte Rienecker specialkonsulent i universitetspædagogik på Roskilde Universitet 10 råd til dig, der starter nyt studie.

1. Drop studiejob i starten

En god studiestrategi er at lade være med at arbejde den første tid. Sørg i stedet for at være til rådighed for studiet i begyndelsen, og invester i at lære at studere og bruge hjælpemidler. Når du er inde i studierutinerne, kan du begynde at arbejde ved siden af.

2. Find rundt digitalt

Brug tid på i starten at finde ud af, hvordan studiet er indrettet digitalt. Hvor afleverer man, og hvor ligger opgaverne. Så sparer du dig selv for stress lige inden din første aflevering.

3. Få et tilhørsforhold

Lær så vidt muligt dine medstuderende at kende, meld dig ind i grupper eller deltag i sociale arrangementer. Det er vigtigt at få et tilhørsforhold til studiet.

4. Læs studieordningerne

Læs studieordningen for hvert fag. Så ved du, hvad der forventes af dig, og hvad du skal lære til eksamen.

5. Få feedback hurtigst muligt

Aflever den første opgave, så du kan få feedback på dit faglige arbejde. Det hjælper dig fremover.

6. Læs ikke for meget

Læs kun 30 minutter af gangen og skriv derefter et spørgsmål ned til teksten, eller hvad der er det vigtigste i teksten. Det er vigtigt at veksle mellem at læse og skrive.

7. Få en studiegruppe

Meld dig ind i læse- eller studiegrupper. Det er vigtigt at diskutere det faglige indhold med dine medstuderende for at lære det ordentligt.

8. Arbejd aktivt med stoffet

Brug tid på at skrive, regne eller tale om stoffet. Det er ikke nok at lytte til forelæsninger. Det er ved at bruge stoffet, at man lærer.

9. Tal med undervisere om prioritering

Nej, man kan ikke altid nå at læse alt. Tal med dine undervisere om, hvordan man læser, og hvordan man prioriterer at læse de forskellige tekster.

10. Dyrk sammenhænge

Sæt dit studie i sammenhæng med, hvad du i forvejen kender og kan. Og tænk over, hvordan studiet relaterer til, hvad du er motiveret for at lave fremover.