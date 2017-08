10 gode råd, hvis du søger en partner

Har du svært ved at blive klog på kærligheden? Parterapeut Martin Østergaard giver 10 råd til, hvad unge hjerter skal lede efter i en partner.

Der er lige så mange meninger om, hvad der er et godt forhold, som der er mennesker, fortæller parterapeut Martin Østergaard. Og selvom nogle ting er sande, er de ikke nødvendigvis sande for dig. Men her kommer alligevel hans råd til, hvis du søger en partner.

1. Du kan ikke gøre noget forkert

Om du har lyst til at få eller mange partnere gør ingen forskel. Gør, hvad du føler er rigtigt. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet.



2. Kig på forholdet til forældrene

Vil du regne ud, hvordan dit forhold til en mulig kæreste vil blive, så kig på hans eller hendes forhold til sine forældre. Jo mindre problematisk forhold, jo mindre kompliceret person og dermed forhold.



3. Forelskelse kan vare i alt fra en uge til tre år

Det virkelige forhold starter først, når forelskelsen er overstået. Mange er langtidsskuffede i deres kærlighedsforhold, fordi de ikke kan holde op med at længes efter den fantastiske uvirkelighed fra dengang, de var forelskede.



4. Skal man have sex på første date?

Ja, det skal du da, hvis du ikke kan lade være. Man behøver ikke at holde personen hen, hvis det er den rigtige person. Husk, at der er flere forkerte, mulige kærester end rigtige.



5. Der findes flere "eneste ene"

Der er heldigvis flere af dem. Men pas på. Der er masser af mennesker derude, som har travlt med at bruge en partner til at udfylde det hul af savn og sorg, de slæber rundt på.



6. Jamen findes den eneste ene så?

Ja, men det er ikke sikkert, at den, du elsker så lidenskabeligt, at der kommer røg ud af begge dine ører, nødvendigvis også er god for dig. Stor kærlighed er ikke nok til at skabe et godt kærlighedsforhold. I skal også have nogle behov, der passer bare nogenlunde sammen.



7. Hvornår ved man, at det er den rette?

Det kan man bare mærke. Selv utrygheden føles på en eller anden måde tryg. Der er en særlig følelse af gensidighed, og det er skønt.



8. Kærlighed er også andet end kæresten

En kæreste kan ikke være alt for en. Man skal også have nogle gode venner, et netværk og et rart forhold til arbejde, uddannelse eller hvad, man nu bruger sin dag på. I starten kan en forelsket symbiose fylde alt i et liv. Og sådan skal det være. Men senere kommer hverdagen, og man skal huske at finde 'kærlighed' og glæde andre steder i sit liv. Især mænd har ofte netværket som unge, men har det med senere at blive lidt for afhængige af deres hustru. Lad være med det.



9. Det er bedre at gå for tidligt end for sent

Mange kæmper og kæmper i årevis forgæves med et kompliceret forhold. Det er fint at være tålmodig og kæmpe for kærligheden. Men man kan også ende med at skulle bruge alt for mange år på at komme sig over de år, der gik skidt. Gå hellere for tidligt end for sent. Hvis I fortryder, kan I som regel finde sammen igen.



10. Fortvivl ikke, hvis du ikke kan finde en kæreste

Dukker der ikke nogen kæreste op? Så fortvivl ikke. At finde den rigtige kæreste er som at finde en nål i en høstak. Og selv om du længes, så du er ved at sprænges, så husk, at livet er bedre uden en kæreste end at være kærester med en, der føles forkert.